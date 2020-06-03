Ümraniye'de güvenlik görevlisinin öldürülmesi
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Ümraniye'de güvenlik görevlisinin öldürülmesi

Ümraniye Organize Sanayi Bölgesinde bir depoda güvenlik görevlisini silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

03.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:10

Ümraniye Organize Sanayi Bölgesinde bir depoda güvenlik görevlisini silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs'ta saat 01.45 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde, güvenlik görevlisi Murat Kaya'nın (30) silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelilerin, olaydan birkaç saat önce bölgeye alkol almak için geldiklerini, kendilerini uyaran sitenin güvenlik görevlileri ile aralarında tartışma çıktığını ve olay yerinden ayrıldıklarını belirledi.

Şüphelilerden Taha B'nin (26) bir süre sonra arkadaşı Denizcan A. (26) ile olay yerine plakasız bir araçla tekrar geldiği, yanlarına yaklaşan güvenlik görevlisi Kaya'ya araçtan ateş açıp kaçtıkları tespit edildi.

Ekipler, 1 Haziran'da Kartal'da düzenledikleri operasyonda, şüpheli Taha B. ve Denizcan A'yı yakaladı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Taha B'nin uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık ve tehdit, Denizcan A'nın ise uyuşturucu kullanmak ve görevli memura mukavemet suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin bir araçla deponun önüne geldikleri, kendilerine yaklaşan 2 güvenlik görevlisinden Kaya'ya ateş açıp kaçtığı ardından Kaya'nın sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye taşındığı anlar yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ümraniye'de güvenlik görevlisinin öldürülmesi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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