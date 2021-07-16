Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada
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Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de bir şahıs, gündüz vakti girdiği özel meslek eğitim merkezinde kurs müdürünün namaz kılmasını fırsat bilip laptopu çalarak kaçtı.

Ümraniye'de bir şahıs, gündüz vakti girdiği özel meslek eğitim merkezinde kurs müdürünün namaz kılmasını fırsat bilip laptopu çalarak kaçtı. Hırsızın rahat tavırları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bir eğitim kurumunda meydana geldi. Bir şahıs girdiği binadaki özel eğitim kurumunun kapısının açık olduğunu fark etti. İçerideki kurs müdürünün namaz kılmasını fırsat bilen şahıs, masa üzerinde bulunan laptopu elindeki poşete koyarak binadan çıktı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda hırsız rahat tavırları ile dikkat çekti.

Bülent Ürenay, "Cumartesi günü saat 3 sıralarıydı, o gün kursta kimse yoktu, kurs müdürümüz bulunuyordu sadece. O da kimse yok diye koridorda namaz kılıyor. Arkadaş o esnada kapının açık olduğunu, masanın üzerinde laptop olduğunu fark ediyor. Laptopu alıyor çıkıyor gidiyor ve sadece girişte kameramız olduğu için oraya da yansıyor arkadaş. Anında kurs müdürüm beni arıyor, ben kuruma geliyorum polisi arıyorum. Polis ekipleri geldi hemen beraber kamera kayıtlarına baktığımızda bir vatandaşın bu şekilde girip çıktığını kamera kayıtlarında gördük. Şikayetçi olduk, sonucunu bekliyoruz sadece" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de özel eğitim merkezinden gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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