Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
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Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın Ümraniye'de bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı Elektrik aksamından çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

27.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:13
Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

İSTANBUL - Ümraniye'de bulunan geri dönüşüm deposunda yangın çıktı Elektrik aksamından çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Olay saat 15.00 sıralarında Ümraniye Esen Kent Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Elektrik aksamından çıkan yangın bir anda iş yerinin konteyner kısmını sardı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın geri dönüşüm kısmında bulunan çöplere sıçramadan kontrol altına alındı. Daha sonra olay yerine gelen elektrik ekiplerinin çalışmaları sonucu olası bir faciayı önlemek için elektrikler kesildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Kaynak: İHA

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Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

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