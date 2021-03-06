Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu
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Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu

06.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:06

Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu Ümraniye'de gençlerin sabah sporu havadan görüntülendi İstanbul'da 4 ay aradan sonra Cumartesi günü ilk kez kısıtlama kalktı.

Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu

Ümraniye'de gençlerin sabah sporu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da 4 ay aradan sonra Cumartesi günü ilk kez kısıtlama kalktı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde Ümraniye Millet Bahçesi'nde sabah sporuna katılarak gençlere eşlik etti. Gençlerin sabah yürüyüş sporu havadan görüntülendi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, daha önce çeşitli ziyaretlerinde bir araya geldiği gençlerle bugün sabah Ümraniye Milet Bahçesi'nde yürüyüş yaptı. Gençlerle birlikte yürüyüş yapan Başkan Yıldırım, yürüyüş esnasında gençler sohbet ederek sporun öneminden bahsetti. Sabah sporunda korona virüsüne karşı maske mesafe hijyenik kurallarına dikkat edildi. Ümraniyeli gençler ise Bitlis'te şehit olan 11 Türk askeri için bayraklar yürüyüş yaparak saygı gösterisinde bulundu. Başkan Yıldırım, yürüyüş sonrası gençlere kahvaltı ikramında bulunarak gençlerin taleplerini dinledi. Öte yandan gençlerin sabah sporu havadan görüntülendi.

Türk milletinin başı sağolsun

Bitlis'te şehit olan askerlere rahmet dileyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyemizin gençleriyle, bu güzel Cumartesi gününde Millet Bahçemizde sabah sporunda bir araya gelerek baharı başlatmış bulunuyoruz. Bu hafta elim bir kaza sonucu Bitlis'te 11 askerimiz şehit oldu. Başta Korgeneral Osman Erbaş olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milleti olarak başımız sağ olsun" diye konuştu.

Gençlerimizin her zaman yanındayız

Başkan Yıldırım konuşmasının devamında, "Gençlerimizin bu ruhuyla vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızla, devletimizle, milletimizle gençlerimize vererek bu birlikteliği hem sporda hem sanatta dayanışma içerisinde beraber olacağız. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bir elinde kalem tutan, bir tarafında bilgisayar tutan diğer taraftan dünya ile yarışacak gençler istiyoruz. Ümraniye'de gençlerimizin her etkinliğinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu
Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu
Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu
Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu
Ümraniye'de gençler ellerinde bayraklarla sabah sporunda buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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