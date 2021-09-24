ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Haberler
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ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de kömürlükten çıkan yangın bitişiğindeki gecekonduya ve yan binanın çatısına sıçradı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye'de kömürlükten çıkan yangın bitişiğindeki gecekonduya ve yan binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ev sahibi kadın gözyaşlarını tutamazken, komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi Ayder Sokak'ta çıktı. Kömürlükten çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede bitişiğindeki gecekonduya ve yan taraftaki binanın çatısına sıçradı. Yangını gören komşular, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada evde olan Gülsüm Yazıcı çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle gecekondunun ve yan binanın çatısında hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

KOMŞULARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

Evinde yangın çıkan kadın, itfaiyenin çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Komşuları gözü yaşlı kadına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
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Haber: ÜMRANİYE'DE GECEKONDUSUNDA YANGIN ÇIKAN KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Haberler
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