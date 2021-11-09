ÜMRANİYE'DE GECEKONDUNUN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE GECEKONDUNUN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAÜmraniye'de gecekondunun çatısı alev alev yandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Ümraniye'de gecekondunun çatısı alev alev yandı. Evdeki kadın tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağdat Sokak üzerinde bulunan gecekondunun çatısında çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Fatma Bitkin, mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkarıldı. Etrafa yayılan dumanları fark eden vatandaşlar sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, alevlerin yan binaya sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bir mahalle sakini, Bildiğim kadarıyla sobalı bir ev. Oradan sıçrayan ateşle çıktığı tahmin ediliyor sanırım. İçerideki kişiyi çıkardıklarını söylediler. Şu an için ben de tam bilmiyorum. Hepimiz evden attık kendimizi bu kış gününde. Allah yardımcıları olsun dedi.

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUNUN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUNUN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

ÜMRANİYE'DE GECEKONDUNUN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

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