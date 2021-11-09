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Son dakika haberi... Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki gecekonduya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki gecekonduya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi Bağdat Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler bitişikteki gecekondunun çatısına da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı gecekondu kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki gecekondunun çatısında hasar oluştu.

Son dakika haberi... Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Ümraniye'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
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