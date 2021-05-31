ÜMRANİYE'DE GAYBUBET EVİNDE YAKANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ümraniye'de saklandığı "gaybubet evi"nde yakalanan Hüseyin G. tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ümraniye'de saklandığı "gaybubet evi"nde yakalanan Hüseyin G. tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G.'nin, yerinin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. 27 Mayıs'ta "gaybubet evin"e yapılan baskında üzerinde Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Hüseyin G. gözaltına alındı. Şüphelinin, ByLock kullanıcısı olduğu, tepe yönetimle irtibat ve iltisaklı kurumda SGK kaydı bulunduğu, FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasında Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu kaydedildi. Hüseyin G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı