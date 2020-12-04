Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi
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Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi

04.12.2020 08:24 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:31

Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi.

Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi. Kaza esnasında iş yerinde kimsenin olmayışı faciayı önledi.

Olay Altınşehir Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde 07.00 sıralarında meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Emrah G. hakimiyetindeki 34 HY 095 plakalı özel halk otobüsü freni boşalarak iş yerine daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar, "Freni boşaldı, yolda ıslak olduğu için kayarak dükkana girdi" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi
Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi
Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi
Ümraniye'de freni boşalan özel halk otobüsü iş yerine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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