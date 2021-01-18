Ümraniye'de freni boşalan midibüs üç araca çarptıktan sonra evin bahçesine girdi
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Ümraniye'de freni boşalan midibüs üç araca çarptıktan sonra evin bahçesine girdi

18.01.2021 01:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 01:48
Ümraniye'de freni boşalan midibüs üç araca çarptıktan sonra evin bahçesine girdi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde freni boşalan midibüs, üç araca hasar verdikten sonra bir evin bahçesine girerek durabildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde freni boşalan midibüs, üç araca hasar verdikten sonra bir evin bahçesine girerek durabildi.

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi Rüveyda Sokak'ta çalışır vaziyette park halindeki 34 LYL 998 plakalı midibüsün, sürücüsünün dışarıda aracın aküsünü şarj ettiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple freni boşaldı.

Çalışır vaziyette yokuş aşağı bir süre ilerleyen midibüs, sokak üzerinde park halindeki 3 araca çarptı, daha sonra sokağın sonundaki aydınlatma direğini devirip tek katlı bir evin bahçesine çitleri yıkıp girerek durabildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve evin bahçesinde hasar meydana geld???????i.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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