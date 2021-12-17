Ümraniye'de fırsatçılara ve stokçulara büyük denetim

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. Bu stokçulara ve zam fırsatçılarına gereken cevabı vereceğiz. Belediye Başkanları Zabıta Müdürlüklerini harekete geçirmeli ve denetimler artırılmalı" sözlerinin ardından ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam fırsatçılarına geçit verilmeyecek açıklamasının ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın talimatıyla harekete geçen Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, marketleri ve toptancıları denetleyerek; satıştan kaçınan ve depolarda ürün stoğu yapan fırsatçılara imkan vermemek için denetimlerini arttırdı.

Tüm ürünler A'dan Z'ye denetleniyor, fiyatlar karşılaştırılıyor

Türkiye'de dolar artışını bahane ederek durumu fırsata çeviren bazı işletmeleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan denetimlerde ekipler, ilk olarak ürünlere gelişi güzel fiyat verilip verilmediğini denetledi. Tüm ürünleri A'dan Z'ye inceleyen ekipler, aldıkları ürünleri marketin kasasına götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. Yapılan denetimlerde stokçuluk ve fiyatlarda fırsatçılık yapanlar hakkında tespit tutanak evrakı düzenlenerek Tüketici İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Ayrıca ürün stoğunun önüne geçilmesi için depolarda da denetim yapıldı. - İSTANBUL

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