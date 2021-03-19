Ümraniye'de feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ümraniye'de feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

19.03.2021 00:38 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:01

Ümraniye'de seyir halinde olan bir beton mikser aracı ara sokağa giriş yapacağı esnada, karşıdan karşıya geçmekte olan kadın vatandaşı fark etmeyerek altına aldı.

Ümraniye'de seyir halinde olan bir beton mikser aracı ara sokağa giriş yapacağı esnada, karşıdan karşıya geçmekte olan kadın vatandaşı fark etmeyerek altına aldı. Meydana gelen kazada genç kadını bacakları beton mikseri lastiklerinin altında sıkıştı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadın, o esnada sokağa giriş yapmaya çalışan ve kendisini fark etmeyen beton mikseri sürücüsünün kullandığı aracın altında kaldı. Yaşanan kazada, genç kadının bacakları beton mikserinin lastikleri altında sıkışırken, çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak kadın şahsı aracın altından çıkarmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası bilinci kapanan yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kadının bacağı tekerin altında kalmıştı"

Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından "Biz olayı çığlık sesleri kopunca fark ettik. Gördüğüm kadarıyla kadın kaza sonrası şuurunu kaybetti. Beton mikserinin ikinci tekeri kadının bacağını altına almıştı. Şoföre talimatlar vererek kadını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştık. Sonrasında ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdı" diye konuştu. - İSTANBUL

Ümraniye'de feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
Ümraniye'de feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
Ümraniye'de feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı
Ümraniye'de feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniye'de feci kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 01:06:15. #1.15#
title