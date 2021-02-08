Ümraniye'de fabrika yangını
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Ümraniye'de fabrika yangını

08.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:24
Ümraniye'de fabrika yangını

Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ümraniye'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen 5 katlı fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 40 araçla yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, yangın başladığında binada çalışanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Bu arada binanın içinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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