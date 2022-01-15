ÜMRANİYE'DE EVİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de eşiyle tartışıp, evini ateşe veren şüpheli Ü.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde dün akşam Ü.G. isimli kişi iddiaya göre dini nikahlı eşi K.T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ü.G., tartışmadan bir süre sonra sinir krizi geçirerek evin balkonuna çıktı. Ü.G., balkonda bulunan plastik kasa ve kıyafetleri tutuşturdu. Kısa sürede tutuşan eşyalar evin balkonunu sardı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ü.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ü.G., "Kundaklama" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.