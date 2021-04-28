ÜMRANİYE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ÜMRANİYE'de girdikleri evden 8 bin lira, bin Euro ve 22 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

ÜMRANİYE'de girdikleri evden 8 bin lira, bin Euro ve 22 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, cadde üzerinde yürürken güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir evden 19 Nisan'da 8 bin lira, bin Euro ve 22 bin liralık ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olayının gerçekleştiği evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin D.B. (20) ve D.T. (20) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, önceki gün Esenler'de bulundukları adreste gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları adreste yapılan aramalarda ise 1 adet alyans ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin daha öncede Üsküdar'da meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişiler oldukları belirledi. Dün adliyeye sevk edilen şüpheliler D.B. ve D.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı