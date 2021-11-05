Ümraniye'de engelli bireylere davranış konusunda farkındalık sunumu gerçekleştirildi

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde, ÜTED (Ümraniye Tüm Engelliler Derneği) tarafından kamusal alanda görev yapan yönetici ve personellerce engelli bireylere nasıl davranılması gerektiği ile ilgili farkındalık sunumu gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı iş birliğinde Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde ÜTED (Ümraniye Tüm Engelliler Derneği) tarafından kamusal alanda görev yapan yönetici ve personellerin engelli bireylere nasıl davranılması gerektiği ile ilgili farkındalık sunumu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen farkındalık sunumuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Seminer sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

"Dinleme sanatını bilmeyen karşısındakinin ne konuştuğunu anlayamaz"

Engelli-Yaşlı bakım, rehabilitasyon ve iletişimi uzmanı Adem Kuyumcu, " Dinleme sanatını bilmeyen karşısındakinin ne konuştuğunu anlayamaz. Sabırlı olalım Allah bize kulak vermiş akıl vermiş. Bunu kullanalım. Ön yargısız olarak anlamak için dinleyelim. Maalesef ülkemizde boşanma oranları dahil %70 civarında beni dinlemiyor beni anlamıyor üzerine kurulu. İletişimimiz yok üzerine kurulu. Lütfen anlamak için dinleyelim birbirimizi. Konuşmacının sözünü kesmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Toplumumuzda engellilik bir gerçektir"

Açıklamada bulunan ÜTED Başkanı Yahya Sağlam, "Toplumumuzda engellilik bir gerçektir. Toplumumuza bu gerçeği bilinçli bir şekilde kazandırmak için bu programı hazırladık. Burada amacımız, biz engelliler sorunlarımızı zaten biliyoruz, kamu kurum ve kuruluşlarda, STK'lardaki arkadaşlarımız öğrensinler ki nasıl davranacaklarını, nasıl hareket edeceklerini personele anlatıp bu sorunları aşmayı amaçladık. İnsanlarımız engellilere duyarlı ama nasıl davranacağını bilmiyor, nasıl davranacağını bilirse daha güzel olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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