Ümraniye'de elektrik ekibinin kamyoneti devrildi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE'de elektrik ekiplerinin içinde bulunduğu kamyonet devrildi. Kamyonette sıkışan sürücü ve arkadaşı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza 11.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Işıltı Sokakta meydana geldi. İçinde elektrik ekiplerinin bulunduğu kamyonet, rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyonette sıkışan sürücü sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanıkları "Elektrik işi için gelmişlerdi. Kamyonet devrildi. Yaralılara yardım ettik" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı