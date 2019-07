Ümraniye'de eğlence çocukların ayağına geldi

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinliği ile çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahallede Şenlik Var" etkinliği ile eğlence, çocukların ayağına gidiyor. Etkinliğin 2'inci gününde Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu'nda toplanan minikler sahne şovları ve şişme oyun parkurları ile doyasıya eğlendi. Aynı zamanda etkinlikte çocuklar için pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu gibi atıştırmalıklar da ikram edildi. Çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da çocukları yalnız bırakmadı.

"BU ETKİNLİK BİZE ÇOK GÜZEL BİR KARNE HEDİYESİ OLDU"

Etkinlikte çok eğlendiğini belirten Fatmanur Öztürk, "Burada çok eğledim. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Burada kaydırağa bindim. Çok eğlendim" derken, Berat Çetin ise, "Çok mutluyum. Bugün bize çok güzel bir karne hediyesi oldu" dedi. Etkinliğin çok güzel bir yaz tatili aktivitesi olduğunu söyleyen Ceyda Karatelli ise "Burası çok güzel. Birazdan bize ikram edilen mısırdan da yiyeceğim. Çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞLENDİĞİNİ GÖRMEK HER ŞEYE DEĞER"

Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ümraniye'de ciddi bir çocuk sayısı var. Çocuklarımızın ayağına şenlik götürelim istedik.

Okul bahçelerimizde, 10 ayrı mahallede çocuklarımızın eğlenmesi için böyle güzel bir şenlik organize ettik. Bizim çocuklarımıza her şey feda olsun. Bu bölgede bir mesire alanımız var. Orayı millet bahçesi olarak tanzim ettik. Çocuklarımız 24 saat her türlü spor aktiviteleri orada yapabilecek. Orayı yakın bir zamanda açmayı düşünüyoruz. Bu yazı çocuklarımızla çok güzel geçireceğiz. Spor aktiviteleri, oyunlar, bilgi evleri ile çok güzel bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor" dedi.

Çocukların yaz tatilinde keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlik, 10 gün boyunca 10 farklı mahallede düzenlenecek.



Kaynak: DHA