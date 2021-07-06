Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği "para dayağı" kamerada
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Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği "para dayağı" kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de bir şahıs yolda ilerleyen düğün konvoyunun önünü keserek para istedi.

Ümraniye'de bir şahıs yolda ilerleyen düğün konvoyunun önünü keserek para istedi. Yollarının kesilmesine sinirlenen konvoydaki bir grup, araçlarından inerek para isteyen şahsı dövmeye başladı. Düğün konvoyunda yaşanan meydan dayağı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre bir şahıs para istemek için yolda ilerleyen bir düğün konvoyunun önünü kesti. Yollarının kesilmesine sinirlenen düğün konvoyundaki bir grup şahıs araçlarından inerek para isteyen şahsa yumruklar savurmaya başladı. Etraftaki bazı kişilerin de yaşanan arbedeyi ayırmaya çalışmasıyla konvoyun önünü kesen şahsı meydan dayağına tutan grup araçlarına binerek uzaklaştı. Olayın ardından konvoyun önünü kesen şahıs, yolun kenarına doğru ilerlerken yaşanan kavga anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

-İHA-

Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği 'para dayağı' kamerada
Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği 'para dayağı' kamerada
Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği 'para dayağı' kamerada
Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği 'para dayağı' kamerada
Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği 'para dayağı' kamerada
Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği 'para dayağı' kamerada
Ümraniye'de düğün konvoyunu durduran şahsın yediği 'para dayağı' kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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