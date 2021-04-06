Ümraniye'de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza
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Ümraniye'de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye atan ve o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşan trafik magandasına 12 bin 554 TL para cezası kesilerek sürücü belgesine daimi olarak el konuldu.

İstanbul Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye atan ve o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşan trafik magandasına 12 bin 554 TL para cezası kesilerek sürücü belgesine daimi olarak el konuldu.

Ümraniye'de geçtiğimiz Cuma günü trafikte drift yaparak tehlike oluşturan 34 MLH 72 plakalı araç sürücüsü M.D. isimli şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsa 2918 sayılı KTK'nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesinden 6 bin 700 TL, 36/3B (Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak yada tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 2 bin 698 TL, araç sahibine ise 36/3-B (Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek) maddesinden 2 bin 698 TL, 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 314 TL, 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak) maddesinden 144 TL olmak üzere toplamda 12 bin 554 TL para cezası kesildi.

M.D. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 5 yıl içerisinde 2. kez aynı ihlali yapması sebebiyle daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca sürücü M.D.'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

(iHA)

Ümraniye'de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza
Ümraniye'de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza
Ümraniye'de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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