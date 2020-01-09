ÜMRANİYE'DE DÖKÜM İMALATHANESİNDE YANGINI
Haberler » Güncel » ÜMRANİYE'DE DÖKÜM İMALATHANESİNDE YANGINI - Haber

ÜMRANİYE'DE DÖKÜM İMALATHANESİNDE YANGINI

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

09.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:33
ÜMRANİYE'DE DÖKÜM İMALATHANESİNDE YANGINI

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İMES Sanayi Sitesi C Blok 308'inci Sokak'ta bulunan bir döküm imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar ve polise verdi. Olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

-----------------

-İşyerinden yükselen duman-Dışarı çıkan çalışanlardan görüntü-İtfaiyenin müdahalesi-İçerdeki malzemelerden görüntü-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler