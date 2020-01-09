Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangın

09.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:39

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İMES Sanayi Sitesi C Blok 308'inci Sokak'ta bulunan bir döküm imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: DHA