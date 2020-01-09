Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangın
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Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangın

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

09.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:39
Ümraniye'de döküm imalathanesinde yangın

ÜMRANİYE'de bir döküm imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu. İMES Sanayi Sitesi C Blok 308'inci Sokak'ta bulunan bir döküm imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar ve polise verdi. Olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekibi  sevk edildi. ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.


Kaynak: DHA
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