Ümraniye'de dezenfekte edilen okullar sınavlara hazır
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Ümraniye'de dezenfekte edilen okullar sınavlara hazır

Ümraniye'de dezenfekte edilen okullar sınavlara hazır Ümraniye'de bu hafta sonu yapılacak LGS ve bir sonraki hafta yapılacak YKS sınavları öncesinde tüm okullar Ümraniye Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek hazır hale getirildi.

18.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:32

Ümraniye'de dezenfekte edilen okullar sınavlara hazır

İSTANBUL - Ümraniye'de bu hafta sonu yapılacak LGS ve bir sonraki hafta yapılacak YKS sınavları öncesinde tüm okullar Ümraniye Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek hazır hale getirildi. Yapılan hazırlıklarla velilerin gönlüne su serpilirken, öğrenciler de daha hijyenik bir ortamda sınava girecek.

Ümraniye Belediyesi 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavıve bir sonraki hafta gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Okullar bahçelerinden lavabolarına, merdiven korkuluklarından sınıflarına kadar temizlendi. Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okulun bahçe ve çevresinde detaylı bir temizlik çalışması yaparken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise okulun içerisinde dezenfektan ile temizlik çalışması yaptı. Okulların içerisinde bulunan ortak kullanım alanları sınav öncesi tek tek temizlendi. Ümraniye'deki tüm okullarda yapılan bu temizlik çalışmaları, hafta sonları yapılan sınavların ardında da devam edecek.

"Velilerimizin ve öğrencilerimizin gönlü rahat olsun"

Dezenfekte çalışmalarının tüm okullarda aralıksız sürdüğünü belirten Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Uzman Biyolog İsmail Yıldız, "Ortak temas alanlarında itinalı bir şekilde dezenfekte çalışması yapmaktayız. Tüm velilerimiz ve öğrencilerimizin gönlü rahat olsun" dedi.

Uzman Biyolog İsmail Yıldız, "ÖSYM tarafından seçilmiş olan ve içerisinde liselere geçiş sınavı ile yükseköğretime geçiş sınavı yapılacak olan belirli okullarımızda, bu sınavların öncesinde ve sonrasında dezenfekte çalışmalarımız sürmektedir. ve bu sınav yapılacak okullarımızda Sağlık Bakanlığı'nca onaylı, insan sağlığını tehdit etmeyen dezenfektan kullanmaktayız. Özellikle sınava girecek adaylarımızın en çok temas edebileceği noktalar olan kapı kolları, merdiven korkulukları, sıralar, masalar gibi en çok ortak temas edilen yüzeylere itinalı bir şekilde dezenfekte çalışması yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Mevcut pandemi sürecinde hem velilerin hem de öğrencilerin kaygı duyabileceklerini hatırlatan İsmail Yıldız, "Tüm velilerimizin gönlü rahat olsun. Özellikle ortak temas alanlarına itina ile dezenfekte çalışması yapmaktayız. Bu uygulamalar sonrasında mevcut yüzeyde bulunan bakteri, virüs, mantar gibi tüm patojen özellikleri bertaraf etmekteyiz. Hem sınavların öncesinde hem de sınavların sonrasında bu çalışmaları itinalı bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu

Ümraniye'de dezenfekte edilen okullar sınavlara hazır

Kaynak: İHA

Manşet

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