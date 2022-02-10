ÜMRANİYE'DE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYEDE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYEDE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle Şile istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 14.30 sıralarında Şile Otoyolu'nda meydana geldi. Şile yönünde giden 34 JL 0453 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Dudullu Kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki beton kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü aracında sıkışarak yaralandı. Diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu Şile yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan hafif ticari araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

ÜMRANİYE'DE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜMRANİYE'DE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ÜMRANİYE'DE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, İtfaiye, Şile, Kaza, Güncel, Haberler

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