Ümraniye'de dere yatağındaki gecekondular yıkıldı

03.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:30

Ümraniye'de Finanskent Mahallesi'nde park alanında olduğu tespit edilen gecekonduların yıkımına başlandı. Yıkılan gecekondular havadan görüntülendi. Gecekonduda oturanlar mağdur edilmedikleri için teşekkür ettiler.



Ümraniye Finanskent Mahallesi'nde park alanında olduğu tespit edilen 80 müstakil evin Ümraniye Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Finanskent Mahallesi, Gazel Sokak, Övünç Sokak ve Tahirağa Sokak adreslerinde bulunan 80'e yakın yapının kamusal alan olan park alanında bulunduğu tespit edildi. Tespit edilen müstakil evler yıkılmaya başlandı. Emlak Konut ve vatandaşlar arasında yapılan protokol neticesinde anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma kapsamında yıkımın Emlak Konut idaresi tarafından yapıldığı, evlerinden çıkarılan vatandaşlara yönelik olarak ise kira yardımı yapıldı.



Emlak Konut ile anlaştığı için oldukça mutlu olduğunu dile getiren ev sahibi Hasan Yıldırım, "Bir evimin üzerinde drone uçarken gördüm. Emlak Konut, bir hafta içinde evlerin yıkılacağı haberini verdi. ve her ev başına bir daire veriyorlar. Biz de bunun için mutluyuz. İmzamızı attık, sözleşmemizi yaptık, bekliyoruz. Bu şekilde yürürse hiçbir sıkıntı yok. Biz memnunuz. Biz bu kadarını bile beklemiyorduk. Evleri yıkılan komşularımızın hepsi memnun. Kiraya çıktığımız zaman kira bedelini, taşınma ücretini, her şeyi karşılıyorlar. Hem de geri dönüşsüz. Herkes memnun şu an. Memnun olmayan hiç kimse yok. Yeni evlerde çok uzakta yapılmıyor. Şu an ki evimizle yan yana gibi bir şey. Emlak Konut bizi oldukça mutlu etti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA