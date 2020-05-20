Ümraniye'de denetim noktasında polise ateş açıp kaçmaya çalıştılar
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Ümraniye'de denetim noktasında polise ateş açıp kaçmaya çalıştılar

Ümraniye'de polisin denetim noktasında dur ihtarına uymayan bir araçtaki şahıslar polise ateş açarak kaçmaya çalıştı.

Ümraniye'de denetim noktasında polise ateş açıp kaçmaya çalıştılar
20.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:52

Ümraniye'de polisin denetim noktasında dur ihtarına uymayan bir araçtaki şahıslar polise ateş açarak kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın yaşandığı olayda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Ümraniye'de iddiaya göre bir araç, polisin denetim noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Araçta bulunanlar tarafından kaçtıkları esnada polise ateş açıldığı öğrenildi. Kovalamaca sonunda polisler şahısları yere yatırarak kelepçeledi. Kelepçe takılan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili araştırma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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