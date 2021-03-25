Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi

25.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:27
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi

Ümraniye'de evinden çıkarak markete giden adama, yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarptı.

Ümraniye'de evinden çıkarak markete giden adama, yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarptı. Kaputun üstüne düşen adam birkaç metre gittikten sonra sonra yere savrularak yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evinden çıkan 45 yaşındaki Gökhan Tekin, markete gitmek üzere yola koyuldu. Tekin'e yolun karşısına geçeceği esnada sürücünün kullandığı 10 ACT 041 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputuna çıkan Tekin, birkaç metre üstünde gittikten sonra yere savrularak yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaputun üstünde metrelerce gidip savruldu

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tekin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı adamın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı. Çalışmaların ardından tutanak tutan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi almak üzere emniyete götürdü. Sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi
Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Jülide Sarıeroğlu
Magazin Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Erol Bulut Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 09:31:25. #1.16#
title