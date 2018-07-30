Ümraniye'de Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi

Ümraniye Siteyolu üzerinde çöken istinat duvarı havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların toprak altında kaldığı ve çalışmaların devam ettiği görülüyor.

Ümraniye Siteyolu Caddesi üzerinde yapımı devam inşaatın henüz bilinmeyen bir nedenle duvarı çöktü. Çökme esnasında inşaatın çevresinde park halinde bulunan 3 araç çukura düştü. Araçlardan bir tanesi kayan toprakların altında kaldı. Çöken istinat duvarı havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ve iş makinelerinin çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor. - İSTANBUL