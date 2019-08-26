Ümraniye'de cinayet ve intihar - Adli Tıp Kurumu
Ümraniye'de aile içi tartışma sonrasında yaşanan faciada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.
Ümraniye'de aile içi tartışma sonrasında yaşanan faciada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.
Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna gelen ailenin yakınları, bir süre cenaze işlemlerinin tamamlanmasını bekledi.
Facianın yaşandığı evde bulunan, saklanarak kurtaran Yunus H. de cenazeyi almaya gelenler arasındaydı.
Öte yandan iki kardeş ve annenin cenazelerinin Ümraniye Ihlamurkuyu Çırçır Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokağı'nda yaşanan aile içi tartışmada Emre H. (25), annesi İncilay H. ile ağabeyi Haluk H'yi tabancayla vurarak öldürmüş, ardından 4. kattan atlayarak kendi canına kıymıştı.