16.10.2019 21:04

Ümraniye'de cilahane alev alev yandı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir cilahanede bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.Cilahane alev alev yanarken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın Ümraniye Yukarı Dudullu İnce Yay Sokak'ta bulunan iki katlı cilahanede bu akşam 20: 00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden çıktı. Çatıda çıkan yangın tüm iş yerini sardı.Vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın bir saatlik çalışma sonrası söndürülürken, yangın ve panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA