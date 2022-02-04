Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 11 mahkum hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 11 mahkum hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 11 mahkum hastaneye kaldırıldı

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 11 mahkum hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 11 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 11 mahkum ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bazı mahkum yakınları da cezaevi önünde toplandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ümraniye, Cezaevi, Yangın, Mahkum, 3. Sayfa, Haber

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