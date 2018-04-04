Ümraniye'de Cep Telefonu Mağazasında Soygun

Ümraniye'de bir cep telefonu mağazasından 10 bin lira değerinde elektronik eşya ve bir miktar para çalındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi'ndeki mağazanın önüne gelen soyguncular, kilidi kırıp içeri girdi.

Soyguncular, 10 bin liralık elektronik eşya ve bir miktar para çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İş yerinin alarmının devreye girmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada incelemelerde bulunarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, beyaz renkli bir araçla mağazanın önüne gelen 4 kişinin ellerindeki levyelerle kepengi ve ardındaki cam kapı kilidini kırarak içeri girdiği, soygunu gerçekleştirmelerinin ardından uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde, aracı kullanan kişinin etrafı gözetlemesi de yer aldı.