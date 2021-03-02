Ümraniye'de çatıda çalışan işçilerin aldığı tehlikeli önlem
02.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:41
ÜMRANİYE'de, çatıda kiremit döşeyen işçi, arkadaşının sırtına bağladığı iple tutuldu.
ÜMRANİYE'de, çatıda kiremit döşeyen işçi, arkadaşının sırtına bağladığı iple tutuldu. Güvenlik önlemlerinin hiçe sayıldığı tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İstanbul
Ümraniye'de İşçilerden biri apartmanın çatısına kiremit döşerken, yanındaki arkadaşı sırtına ip bağlayarak arkadaşını güvende tutmaya çalıştı. 2 işçinin aldığı tehlikeli güvenlik önlemi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı