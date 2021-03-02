Ümraniye'de çatıda çalışan işçilerin aldığı tehlikeli önlem

ÜMRANİYE'de, çatıda kiremit döşeyen işçi, arkadaşının sırtına bağladığı iple tutuldu. Güvenlik önlemlerinin hiçe sayıldığı tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de İşçilerden biri apartmanın çatısına kiremit döşerken, yanındaki arkadaşı sırtına ip bağlayarak arkadaşını güvende tutmaya çalıştı. 2 işçinin aldığı tehlikeli güvenlik önlemi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı