ÜMRANİYE'DE ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ALDIĞI TEHLİKELİ ÖNLEM
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ÜMRANİYE'DE ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ALDIĞI TEHLİKELİ ÖNLEM

02.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:35
ÜMRANİYE'DE ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ALDIĞI TEHLİKELİ ÖNLEM

ÜMRANİYE'de, çatıda kiremit döşeyen işçi, arkadaşının sırtına bağladığı iple tutuldu.

ÜMRANİYE'de, çatıda kiremit döşeyen işçi, arkadaşının sırtına bağladığı iple tutuldu. Güvenlik önlemlerinin hiçe sayıldığı tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de İşçilerden biri apartmanın çatısına kiremit döşerken, yanındaki arkadaşı sırtına ip bağlayarak arkadaşını güvende tutmaya çalıştı. 2 işçinin aldığı tehlikeli güvenlik önlemi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Görüntü dökümü:

----------------İşçinin tuğla döşerken, arkadaşının iple tutması

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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