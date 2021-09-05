ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
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ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

ÜMRANİYE'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Türban Sokakta saat 15.30 sıralarında 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İddialara göre binada kimse yokken çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında çatıda hasar oluştu. Mahalle sakini Mehmet Göz, Yukarıda çatıda kimse yoktu. Alt kattaki dairelerde aileler vardı; ama şu an kimse yok. Yangının nereden çıktığı belli değil. Çatıda elektrik bile yoktu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı dedi.

ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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