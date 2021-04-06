Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
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Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu

ÜMRANİYE'de bir cami inşaatının temel kazısı sırasında, yaklaşık 80 santimetre boyutunda bir havan topu mermisi bulundu.

ÜMRANİYE'de bir cami inşaatının temel kazısı sırasında, yaklaşık 80 santimetre boyutunda bir havan topu mermisi bulundu. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine inşaat alanına çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Ümraniye'de geçen cumartesi öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışmalarına yeni başlanan cami inşaatının temel kazısı esnasında, işçiler yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda havan topu mermisi buldu. Toprağın altından çıkan havan topunu gören işçiler, panikleyerek olay yerinden uzaklaşıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi havan topu mermisi üzerinde yaptığı incelemeler sonrası, havan topu inşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldı. Havan topu mermisinin bulunduğu inşaat alanı havadan da görüntülendi.Yaşanan olaya ilişkin konuşan Dursun Ali Yıldız, "Olay cumartesi günü gerçekleşti. Cami inşaatına yaklaşık bir ay önce hafriyat çalışmasına başlandı. İnşaatta çalışan arkadaşlar hafriyatın içerisinde havan mermisi bulmuşlar. Polis ekiplerine haber verilmiş. Polislerde çevre güvenliğini aldıktan sonra alıp götürdüler. Eski midir yeni midir biz bilemeyiz. Bu konuda ne söylesek yanlış olur üzerinde toprak kalıntısı vardı muhtemelen eski olması çok yüksek." diye konuştu.


Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu
Ümraniye'de cami inşaatında işçiler havan topu mermisi buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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