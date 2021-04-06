Ümraniye'de cami inşaatında 'havan topu mermisi' paniği
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Ümraniye'de cami inşaatında 'havan topu mermisi' paniği

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de cami inşaatında 'havan topu mermisi' paniği Ümraniye'de inşaat çalışanları 'havan topu mermisi' buldu, ekipler harekete geçti Ümraniye'de bir cami inşaatının temel kazısı sırasında, yaklaşık 80 santimetre boyutunda bir havan topu mermisi bulundu.

Ümraniye'de cami inşaatında 'havan topu mermisi' paniği

Ümraniye'de inşaat çalışanları 'havan topu mermisi' buldu, ekipler harekete geçti

İSTANBUL - Ümraniye'de bir cami inşaatının temel kazısı sırasında, yaklaşık 80 santimetre boyutunda bir havan topu mermisi bulundu. Mermiyi bulan inşaat işçileri panikleyerek olay yerinden uzaklaşırken durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine inşaat alanına çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Ümraniye'de geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışmalarına yeni başlanan cami inşaatının temel kazısı esnasında, işçiler yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda havan topu mermisi buldu. Toprağın altından çıkan havan topunu gören işçiler, panikleyerek olay yerinden uzaklaşıp durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin paniğe yol açan havan topu mermisi üzerinde yaptığı incelemeler sonrası, havan topu inşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldıktan sonra emniyete götürüldü.

Çalışmaların ardından kazı alanı tekrar kapatılırken, havan topu mermisinin bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi.

"Arkadaşların dikkati sayesinde fark edilmiş"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Dursun Ali Yıldız, "Cami inşaatına yaklaşık bir ay önce başlandı. Bizler de olayı bugün duyduk. İnşaatta çalışan arkadaşların dikkati sayesinde havan mermisi fark edilmiş. Durum polis ekiplerine bildirilmiş. Polis memurlarımızda güvenlik önlemlerini alıp, incelemelerini yaptıktan sonra havan mermisini götürmüşler. Merminin kaç yıllık olduğuna dair net bir bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.

Ümraniye'de cami inşaatında 'havan topu mermisi' paniği
Ümraniye'de cami inşaatında 'havan topu mermisi' paniği
Ümraniye'de cami inşaatında 'havan topu mermisi' paniği
Ümraniye'de cami inşaatında 'havan topu mermisi' paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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