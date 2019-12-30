Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı(1)
ÜMRANİYE'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı.
30.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52
ÜMRANİYE'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
- İstanbul
Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA