Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı(1)
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Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı(1)

ÜMRANİYE'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı.

30.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:52
Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı(1)
ÜMRANİYE'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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