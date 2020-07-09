ÜMRANİYE'DE BULUNAN FABRİKADA ULTRASONİK MASKE ÜRETİMİ YAPILIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜMRANİYE'DE BULUNAN FABRİKADA ULTRASONİK MASKE ÜRETİMİ YAPILIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜmraniye'de bulunan bir fabrikada ultrasonik maske üretimi yapılıyor.

ÜMRANİYE'DE BULUNAN FABRİKADA ULTRASONİK MASKE ÜRETİMİ YAPILIYOR
09.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:35

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye'de bulunan bir fabrikada ultrasonik maske üretimi yapılıyor.

Ümraniye'de yaklaşık 30 yıldır toptan medikal ürün satışı yapan bir firma, pandemi sürecinde 100 milyona yakın maske üretti. Ultrasonik yöntemlerle el değmeden üretilen maskeler iç piyasaya ve 30 farklı ülkeye ihraç ediliyor ve fabrikanın günlük 2 buçuk milyon adet üretim kapasitesi bulunuyor. Temassız ateş ölçer aletinin satışını 10 yıl önce Türkiye'de ilk defa yapan firmanın sahibi Mustafa Toprak, piyasada bulunan maskeler ile ilgili de bilgi verdi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN İHTİYACINI KARŞILADIKTAN SONRA HALKIMIZA VE YURT DIŞINA İHRACATA BAŞLADIK"

Firma sahibi Mustafa Toprak, "1992 yılından beri sağlık sektörünün içerisindeyim. Bu zamana kadar tansiyon aleti, fizik tedavi cihazı, masaj aletleri gibi ürünlerle faaliyet gösteriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz konular içerisinde maske ve maskeye dayalı tek kullanımlık ürünler de var. Aşağı yukarı 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Pandemi sürecinde mevcut kapasitenin üzerinde çok yoğun bir kapasite ve taleple karşılaştık. Bu talebe istinaden yaklaşık 10-15 kat civarında kapasite artırımında bulunduk. Mevcut 5-6 makinemiz vardı. Biz o dönem içerisinde yaklaşık 30 taneye yakın üretim hattı kurduk. Ürettiğimiz ürünleri, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacını karşıladıktan sonra halkımıza ve yurt dışına ihracata başladık. Aslında bu hastalık Türkiye'ye gelmeden iki ay önce de ihracata yönelik çalışan bir firmaydık" dedi.

Konuşmasına devam eden Mustafa Toprak, "Dünyada 30 farklı ülkeye ihracat yaparak başladık pandemi sürecinde. Daha sonra Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 3 ay gibi bir zaman zarfı içerisinde 100 milyona yakın maske üreterek bakanlığa teslim ettik ve hala faaliyetimize devam ediyoruz. Şu anda ihracata ve iç piyasaya yönelik çalışıyoruz"  ifadelerini kullandı.

"ESAS TEMİZ VE SIHHİ OLANI HİÇ BOYANMAMIŞ, TABİİ OLAN BEYAZ RENKTİR"

Mavi ve yeşil renklerde üretilen maskelerle ilgili konuşan Toprak, "Esas olarak aynı kumaşın boyanmasından ibaret olup en doğal temiz ve saf olanı beyaz olanıdır. Diğer renkler ise boyama suretiyle eklenilen bir şeydir. Sağlık ve koruyuculuk yönünden bir katkı sağlamaz o renkler. Sadece bu renkler görsellik yönünden farklı bir görüntü ortaya çıkarır. Ama esas temiz ve sıhhi olanı hiç boyanmamış, tabii olan beyaz renktir. Vatandaşlar bilgi kirliliğinden dolayı daha güzel daha kaliteli ve ya üstün bir koruma sağladığını düşünerek böyle bir tercih yapmak istiyorlar. Aslında üzerine kimyasal bir boya ilave etmekten öte bir şey yok. Korumada arttırıcı bir husus yok ortada" dedi.

"İHTİYACIMIZI VE CİVAR ÜLKELERİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK DÜZEYDE MASKE ÜRETİM TESİSİMİZ VAR TÜRKİYE'DE"

Mustafa Toprak, "Şu anda 2 buçuk milyon adet civarında bir üretim kapasitemiz var. Kapasitemizin yüzde 70'i, 80'i civarında çalışıyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Almanya, İtalya, İsviçre, Hollanda, Kanada, ABD, Çin geliyor. Bu dönemin başlangıcında çekmiş olduğumuz sıkıntının birinci kaynağı Türkiye'deki bütün maskelerin ihracatla Çin'e gitmesi. Eğer Türkiye'deki üretim tesislerimiz aktif halde tutulursa hem Türkiye için hem de civar ülkelerin talebinin tamamını karşılayacak düzeyde tesislerimiz var. Başlangıçta biz 3-4 firmadan biriydik maske üretimi yapan. Ama şu anda bizim haricimizde 100-150 taneye yakın firma kuruldu. Bunlar her ne kadar da ultrasonik tekniğiyle üretmeseler de yarı ultrasonik yarı elle ya da atölye dikimi dediğimiz teknik ile üretseler de sonuç itibariyle ihtiyacımızı ve civar ülkelerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde maske üretim tesisimiz var Türkiye'de" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: ÜMRANİYE'DE BULUNAN FABRİKADA ULTRASONİK MASKE ÜRETİMİ YAPILIYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:50:07. #1.15#
title