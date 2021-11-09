ÜMRANİYE'DE BU YOLA GİREN HASARLI ÇIKTI

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de çalışma yapılan ancak uyarı levhası konulmadığı öne sürülen yola giren bir çok araçta hasar meydana geldi.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım ve asfaltlama çalışması yapılan caddede tümsek ve çukurlar oluştu. Uyarı levhasının bulunmadığı öne sürülen caddeye giren sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar tümseklerde havalandı, bazıları ise çukura düştü. Çıkıntılara altı vuran araçlarda hasar oluştu. Araçlardan bazıları da yolda kaldı. Sürücüler o anları cep telefonuyla görüntülerken tepkilerini dile getirdi. Cadde, daha sonra yapılan çalışma ile asfaltlandı.

BİR AY İÇERİSİNDE 10 KERE YAPTILAR YIKTILAR

Çevre sakinlerinden biri, Bu yolu bir ay içerisinde 10 kere yaptılar, yıktılar. Biri gelip yapıyor, biri gelip yıkıyor. Tümsekler var, işaret bile koymamışlar. İki tane duba koymuşlar köşeye başka bir şey yok dedi. Başka bir çevre sakini ise, Normalde yolu çift şeritli yapıyorlardı. Yapmadıkları için uyarı olmadı. Uyarı olmadığı için de araçlar altını vuruyor diye konuştu.