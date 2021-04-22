Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa müebbet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa müebbet

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa müebbet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de birlikte yaşadığı Nurgül Boz'u 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde 44 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ersin Korkmaz, 'kasten öldürme' suçundan müebbet...

Ümraniye'de birlikte yaşadığı Nurgül Boz'u 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde 44 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ersin Korkmaz, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Sanığın cinayetten 36 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilmişti.

Ümraniye'de 10 Nisan 2020 tarihinde birlikte yaşadığı Nurgül Boz(44) ile tartışan Ersin Korkmaz(46), genç kadını 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde 44 kez bıçaklayarak öldürdü. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nurgül Boz'u evde bırakan Korkmaz, küçük kızını eski eşine bırakıp karakola giderek teslim oldu. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cinayet tarihinden 36 gün önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ersin Korkmaz hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ersin Korkmaz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Berrak Emiralioğlu, "Sanığın 'nitelikli öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Katılan avukatları, sanık hakkında verilecek cezada indirim yapılmamasını istedi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Ersin Korkmaz, "Takdir mahkemenindir. Başka bir diyeceğim yoktur" diye konuştu.

Müebbet hapse çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Korkmaz'ı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın, sabit olan kasten öldürme suçundan eylemine uyan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecinde gözlemlenen kişiliği, suçtan sonra tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. - İSTANBUL

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa müebbet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma
Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fırat Aydınus Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa müebbet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:56:45. #1.14#

title