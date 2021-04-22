Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözü önünde öldüren sanığa müebbet

Ümraniye'de birlikte yaşadığı Nurgül Boz'u 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde 44 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ersin Korkmaz, 'kasten öldürme' suçundan müebbet...

Ümraniye'de birlikte yaşadığı Nurgül Boz'u 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde 44 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ersin Korkmaz, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Sanığın cinayetten 36 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilmişti.

Ümraniye'de 10 Nisan 2020 tarihinde birlikte yaşadığı Nurgül Boz(44) ile tartışan Ersin Korkmaz(46), genç kadını 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde 44 kez bıçaklayarak öldürdü. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nurgül Boz'u evde bırakan Korkmaz, küçük kızını eski eşine bırakıp karakola giderek teslim oldu. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cinayet tarihinden 36 gün önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ersin Korkmaz hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ersin Korkmaz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Berrak Emiralioğlu, "Sanığın 'nitelikli öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Katılan avukatları, sanık hakkında verilecek cezada indirim yapılmamasını istedi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Ersin Korkmaz, "Takdir mahkemenindir. Başka bir diyeceğim yoktur" diye konuştu.

Müebbet hapse çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Korkmaz'ı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın, sabit olan kasten öldürme suçundan eylemine uyan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecinde gözlemlenen kişiliği, suçtan sonra tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı