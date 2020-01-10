Ümraniye'de bir market silah tehdidiyle soyuldu
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Ümraniye'de bir market silah tehdidiyle soyuldu

Ümraniye'de bir markette giren silahlı soyguncu, kasadaki paraları alarak kaçtı.

10.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:04
Ümraniye'de bir market silah tehdidiyle soyuldu

'de bir markette giren silahlı soyguncu, kasadaki paraları alarak kaçtı.

İnkılap Mahallesi İlk Kurşun Caddesi'nde bulunan bir markete gelen soyguncu, kasiyeri silahla tehdit edip kasadaki paraları aldı.

Soyguncu kaçarken, market çalışanının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Polis ekipleri, soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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