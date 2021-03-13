Ümraniye'de bir kişi evinde ölü bulundu

Ümraniye'de 87 yaşında bir kişi evinde ölü bulundu.

Ümraniye'de 87 yaşında bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Gürbüz Sokak'taki bir evden kötü kokular geldiği yönünde ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi.

Ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 87 yaşındaki Ahmet C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan