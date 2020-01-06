Ümraniye'de bir gecekonduyu su bastı
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Ümraniye'de bir gecekonduyu su bastı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Ümraniye'deki tek katlı bir gecekonduda su baskını meydana geldi.

06.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:56

'da saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle 'deki tek katlı bir gecekonduda su baskını meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hekimbaşı Mahallesi Köprübaşı Sokağı'ndaki tek katlı bir gecekondu ve bahçesini sağanak nedeniyle su bastı.

Durumun verilmesi üzerine olay yerine Ümraniye Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, belediyeye ait vidanjörle ev ve bahçesinde biriken suyu tahliye etti.

Bu sırada evde bulunan 2 kişi dışarı çıkmak istemedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ümraniye'de bir gecekonduyu su bastı
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