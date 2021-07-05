Ümraniye'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Ümraniye'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Ümraniye'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi Yumurcak Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisindeki apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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