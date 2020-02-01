Ümraniye'de binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralandı
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Ümraniye'de binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralandı

Ümraniye'de 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

01.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:28
Ümraniye'de binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralandı

'de 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Firuz Sokak'taki binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ve sağlık ekiplerine veren mahalle sakinleri, eve girerek içerideki yatalak hasta Oğuz Çolaklar'ı dışarı çıkardı.

Yangında yaralanan Çolaklar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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