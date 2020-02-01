Ümraniye'de binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralandı

01.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:28

Ümraniye'de 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Firuz Sokak'taki binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, eve girerek içerideki yatalak hasta Oğuz Çolaklar'ı dışarı çıkardı.

Yangında yaralanan Çolaklar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA