Ümraniye'de beton mikserinin ezdiği kadın yaralandı -1
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Ümraniye'de beton mikserinin ezdiği kadın yaralandı -1

18.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:46
Ümraniye'de beton mikserinin ezdiği kadın yaralandı -1

Ümraniye'de sokağa giriş yapan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Ümraniye'de sokağa giriş yapan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. Sokağa dönüş yapan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının bacakları beton mikserinin lastikleri altında sıkıştı. Çevredekiler kadına yardıma koştu.  İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Ümraniye'de beton mikserinin ezdiği kadın yaralandı -1
Ümraniye'de beton mikserinin ezdiği kadın yaralandı -1
Ümraniye'de beton mikserinin ezdiği kadın yaralandı -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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