Ümraniye'de berberde doluya böyle yakalandılar
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Ümraniye'de berberde doluya böyle yakalandılar

29.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:52
Ümraniye'de berberde doluya böyle yakalandılar

ÜMRANİYE'de doluya berberde yakalandılar.

ÜMRANİYE'de doluya berberde yakalandılar. Tıraşın yarım kaldığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da bazı ilçelerde dolu etkili oldu. O noktalardan biri de Ümraniye oldu. Namık Kemal Mahallesi'ndeki berberde tıraş olanlar doluya hazırlıksız yakalandı. Açık olan dükkanın kapısından içeriye ceviz büyüklüğünde dolu taneleri yağdı. Bu sırada kapı önündeki koltukta tıraş olan bir kişi dükkanın içine kaçtı. O anlar berberdekiler tarafından telefon kamerası ile kaydedildi.


Ümraniye'de berberde doluya böyle yakalandılar
Ümraniye'de berberde doluya böyle yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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