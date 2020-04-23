ÜMRANİYE'DE BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU Kamera: İlkay DİKİCİ / ÜMRANİYE'de saatler 21.00'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak 23 Nisan'ı kutladı.

Kamera: İlkay DİKİCİ/ ÜMRANİYE'de saatler 21.00'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak 23 Nisan'ı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerde kutlandı. Tüm Türkiye'de vatandaşlar saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kutlamaların bir adresi de Ümraniye oldu. Evlerinin pencerelerine bayraklar asan İstanbullular renkli görüntülere sahne oldu.

Görüntü dökümü:

------------------Ümraniyede evlerini süsleyenlerden detaylar-Balkonlardan detay-Süslerden detay-İstiklal Marşı okunuşundan detay

-İzmir Marşı okunmasından detay

Kaynak: DHA