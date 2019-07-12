ÜMRANİYE'DE BAKKALDAN ÇIKAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI
Ümraniye'de bakkaldan çıkan bir kişiye sokakta bekleyen otomobildekilerden ateş açıldı.
Ümraniye'de bakkaldan çıkan bir kişiye sokakta bekleyen otomobildekilerden ateş açıldı. Araçtaki şüpheliler kaçarken, 3 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, Huzur Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G. isimli bir kişi bakkaldan alışveriş yapmaya girdi. E.G.'ye bakkaldan çıktığı sırada dışarıda bekleyen ve içinde 3 kişinin olduğu otomobilden ateş açıldı. 3 kurşun isabet eden E.G. yere yığılırken, şüpheliler otomobille buradan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına 3 kurşun isabet eden E.G. ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis sokağa güvenlik şeridi çekerek, olayı gören inceleme yaptı. Ekipler ayrıca çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerle E.G. arasında daha önceden arada husumet olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü
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(CEP TELEFONU)
-Olayda yaralanan E.G. yerde yatması
-Sağlık ekiplerin yaralıya müdahalesi
-Yaralanan E.G. ambulansla götürülmesi
-Çevrede toplanan kalabalık
-Genel ve detaylar
(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)
-Olay yeri
-Polis ekiplerin çalışması
-E.G. ait otomobilinde incelemesi
-Boş kovanlardan detay
-Bakkaldan detaylar
-Bakkal sahibiyle röp.
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA
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